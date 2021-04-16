12’nci Londra Kürt Film Festivali bugün başladı

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12’nci Londra Kürt Film Festivali (LKFF), yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16-27 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşecek.

İlk “Global Kürt Film Festivali” olarak tasarlanan festivalde çok sayıda film seyirciyle buluşuyor.

10 Kürt film festivalinin bir araya geldiği ve LKFF’nin 20’nci yılına özel olarak gerçekleşecek festivalin teması: “Benim Kürdistan’ım”

Daha önce festivalle ilgili K24’e konuşan Londra Kürt Film Festivali Direktörü Ferhan Stêrk, “Pandemi hala ciddi bir şekilde etkisini gösteriyor ve kültürel etkinlikleri engellemeye devam ediyor. Ancak daha iyi bir Film Festivaliyle izleyicilere ulaşmak için bunun fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunu daha kapsamlı ve kaliteli bir şekilde sunmanın metotlarını inceledik" demişti.

Stêrk, “Filmler www.globalkurdishfilmfestival.com platformu üzerinden gösterilecek, yani Global Kürt Film Festivalleri. İzlemek isteyen herkes sadece platforma üye olup; istediği filmi, istediği zaman ve istediği yerde izleyebilecek. Bu anlamda daha erişilebilir ve herkese uygun hale getirmeye çalıştık. Kesinlikle bilet satmaya karşıyız; elimizden geldiği kadar filmlerin tamamını ücretsiz yapıyoruz” bilgisini paylaşmıştı.

FESTİVAL ÖDÜLLERİ

Festivalde şu ödüller verilecek:

Rojazer En iyi Uzun Metraj Kurgu Filmi Ödülü

Mehmet Aksoy En İyi Uzun Metraj Belgesel Ödülü

Yılmaz Güney En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülü

LKFF Onursal Film Ödülü

En İyi Kısa Belgesel Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu Filmi Ödülü

En İyi Erkek Oyuncu Filmi Ödülü

En iyi İzleyici Ödülü

10 KÜRT FİLM FESTİVALİ

Organizasyon içerisinde yer alan 10 Kürt film festivalinin isimleri şöyle:

Amed Kürt Film Festivali

Barcelona Kürt Filmleri Festivali

Hamburg Kürt Film Festivali

Los Angeles Kürt Filmleri Festivali

Mezopotamya Film Festivali

Moskova Kürt Filmleri Festivali

New York Kürt Film ve Kültür Festivali

Rêtaw Film Komünü

Rojava Uluslararası Film Festivali

Süleymaniye Uluslararası Film Festivali