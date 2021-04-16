Yaşam

Irak’taki sığınmacı kampında yangın: 3 ölü

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan sığınmacı kampında çıkan yangında bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
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Sığınmacı kampında yangın çıktı
Sığınmacı kampında yangın çıktı
Irak Irak Anbar sığınmacı kampı yangın

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetindeki sığınmacı kampında çıkan yangında bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Irak Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Anbar vilayetindeki bir sığınmacı kampında yangın çıktı.

Açıklamada bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği, aynı aileden iki çocuğun ise kurtarıldığı belirtildi.

Sandviç panellerden birinde çıkan yangının söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, çabuk alev almasından dolayı sandviç panellerin kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

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