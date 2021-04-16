Irak’taki sığınmacı kampında yangın: 3 ölü

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetindeki sığınmacı kampında çıkan yangında bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Irak Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Anbar vilayetindeki bir sığınmacı kampında yangın çıktı.

Açıklamada bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği, aynı aileden iki çocuğun ise kurtarıldığı belirtildi.

Sandviç panellerden birinde çıkan yangının söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, çabuk alev almasından dolayı sandviç panellerin kullanılmaması uyarısında bulunuldu.