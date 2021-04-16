Suudi Arabistan: Erbil saldırısını şiddetle kınıyoruz

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Riyad’ın, bölge istikrarını ve hava seyrüsefer güvenliğini tehdit eden ve Uluslararası Koalisyon’un Irak'ın terörle mücadelesine yardım etme çabalarını engellemeye çalışan bu hain saldırıyı reddettiği belirtildi.

Açıklamada Riyad’ın, güvenliğini korumak için aldığı önlemlerde Irak'ın yanında olduğunu ifade ederken, Suudi Arabistan'ın her türlü şiddeti, terörü ve aşırılığa karşı olan tutumuna vurgu yapıldı.

Dün akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.