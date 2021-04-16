Başbakan: Şehit yakınlarına hizmet etmek önceliğimiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Baas rejiminin Balisan, Şex Wesan ve Xoşnawati vadilerini kimyasal silahlarla bombaladığı günün 34’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Katliama uğrayanları saygıyla andığını belirten Başbakan, şunları kaydetti:

“Bugün, Balisan, Şex Wesan ve Xoşnawati vadilerine düzenlenen kimyasal saldırının şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz. 34 yıl önce, acımasız Baas rejimi bu bölgeleri bombaladı ve halkını katletti. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kurbanların ailelerine hizmet etme taahhüdünü yineliyor.”

Devrik Baas rejimi 16 Nisan 1987'de, ilk kez Balisan, Şex Wesan ve Xoşnawati vadilerinde kimyasal silah kullandı. Kimyasal saldırı sonucu 264 kişi şehit olurken, 400 kişi ise yaralandı.

Kürdistan Parlamentosu da bu günün unutulmaması için, 16 Nisan'ı “Kürdistan Çevre Günü” olarak ilan etti. Bu vesileyle her yıl çevre örgütleri ve kurumlarının organizasyonları ile çevre etkinlikleri düzenleniyor.