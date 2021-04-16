Rusya ve Türkiye’den Kamışlo’da ortak devriye

HABER MERKEZİ

Basın mensuplarına devriye faaliyeti hakkında bilgi veren Rus Silahlı Kuvvetleri Devriye Birliği Komutanı Albay Andrey Titov, "150’nci Rus-Türk devriyesi tamamlandı. Devriye, olağan şekilde gerçekleştirildi. Devriyeye Rus ve Türk taraflarından 10'un üzerinde askeri teçhizat ile 60'dan fazla asker katıldı" dedi.

Rus ve Türk askerlerin Kamışlo'ya 10 km mesafede bulunan sınır köyü Deyrun Ağa'da buluştuğunu belirten Titov, "Ortak konvoy, 4 saatte yaklaşık 60 kilometrelik güzergahta denetim yaptı ve daha önce varılan mutabakatlar uyarınca silahlı Kürt oluşumların bulunmamasının gerektiği Deyrun Ağa, Şadka, Babasi, Tel Sait, Zeymak yerleşimlerindeki durumu inceledi" ifadelerini kullandı.

Devriye sırasında Rus helikopterinin hava desteği sağladığı kaydedildi.

22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.