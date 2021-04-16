Politika

Başkan Barzani: Kürdistan topraklarının her santimi zulüm ve adaletsizliklere tanık

Başkan Mesud Barzani, “Kürdistan topraklarının her santimi, Kürdistan halkına yapılan zulüm ve adaletsizliklere tanıklık ediyor” dedi.
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Başkan Mesud Barzani
Başkan Mesud Barzani
kürdistan Kürdisan Bölgesi Mesud Barzani Kimyasal saldırı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Balisan ve Şeyh Wesan kimyasal saldırısının 34’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Mesud Barzani, Balisan ve Şeyh Wesan kimyasal saldırısının şehitlerini andı.

Başkan Barzani, “Kürdistan topraklarının her santimi, Kürdistan halkına yapılan zulüm ve adaletsizliklere tanıklık ediyor” dedi.

Başkan Barzani, “Balisan ve Şeyh Wasan kimyasal bombardımanının 34’üncü yıldönümünde şehitlerin ruhlarını selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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