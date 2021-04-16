Şeyh Wesan ve Balisan kimyasal saldırının üzerinden 34 yıl geçti

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Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen Şeyh Wesan ve Balisan kimyasal saldırısının üzerinden 34 yıl geçti.

Yüzlerce kadın, çocuk, yaşlı ve gencin yaşamını yitirdiği saldırıda, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Bazı yaralılar bugün bile kimyasal saldırının izlerinin üzerlerinde taşıyor.

Irak hükümeti, şimdiye kadar kimyasal saldırının kurbanlarının yakınlarına maddi ve manevi tazminat sunmadı.

16 Nisan 1987’de gerçekleşen katliamda yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıktaki bazı mezar taşlarında 3 veya 4 kurbanın ismi birlikte yazılmış durumda.

Kimyasal gazla gerçekleştirilen katliamda yaralanan Ali Aziz K24’e yaptığı açıklamada, kimyasal saldırıda yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıkta 270 kurbanın mezarının bulunduğunu kaydederek, saldırıda 650 kişinin yaralandığını, bunlardan da 80 kişinin yaralarının ağırlığından ötürü yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda çok sayıda yakını kaybeden Aziz, halen birçok kişinin yaralarının acısı çektiğini ifade etti.

Şeyh Wesan ve Balisan kimyasal saldırısı, Baas rejiminin Kürdistan’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği ilk bölgeydi. Saldırının ardından Baas rejimi askerleri, hastanelere kaldırılan yaralıları şehir dışına götürüp, bilinmeyen yerlerde kurşun yağmuruna tutmuştu.

1991 yılındaki Raperin’in ardından söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin bir kısmının cesetleri kendi köylerine taşındı. Ancak çok sayıda kurbanın cesetlerinin nerede olduğu hâlen bilinmiyor.