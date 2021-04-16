ABD'de can kaybı 565 bin 299'a yükseldi

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Johns Hopkins Üniversitesi’nin Covid-19 verilerine göre, ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 74 bin 337 artarak 31 milyon 497 bin 773'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 912 artarak 565 bin 299 oldu.

California 3 milyon 711 binden fazla vaka ve 60 bin 808 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 843 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 148 binden fazla vakayla Florida izledi.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 125 milyondan fazla kişiye ilk doz, 78 milyonu aşan kişiye ikinci doz aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 291 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 746 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 365 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 211 binden fazla ölümle Meksika izliyor.