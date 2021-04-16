Türkiye’de günlük Covid-19 vaka sayısı 63 bini aştı

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Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) dolayısıyla son 24 saatte 289 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre, son 24 saatte 320 bin 78 Covid-19 testi yapılırken, 63 bin 82 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 56 bin 510 kişi sağlığına kavuşurken, 289 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 915 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 43 milyon 148 bin 200 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 150 bin 39 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 3 milyon 591 bin 550 kişi sağlığına kavuşurken, 35 bin 320 kişi yaşamını yitirdi.