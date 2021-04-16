Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 10 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 salgını dolayısıyla 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 817 Covid-19 testi yapılırken, 952 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 675 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 531 bin 62 Covid-19 testi yapılırken, 137 bin 577 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 116 bin 420 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 857 kişi yaşamını yitirdi.

17 bin 300 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.