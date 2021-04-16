ABD ve 4 Avrupa ülkesinden Erbil saldırısına ilişkin ortak açıklama

HABER MERKEZİ

ABD, Fransa, Almanya İngiltere ve İtalya tarafından yapılan ortak açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırı kınandı.

Yayınlanan ortak açıklamada, “Biz Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD hükümetleri olarak 14 Nisan’da Kürdistan Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmada ve saldırının sorumlularının cezalandırılması için birlikte çalışma yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, “ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği noktasında aynı görüşteyiz. DAİŞ’e karşı savaş çabalarımızı vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.