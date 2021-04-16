Başbakan: Uluslararası Koalisyon ülkelerinin ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Koalisyon bileşeni ülkelerin Erbil saldırısına ilişkin ortak kınama açıklaması yapması memnuniyetle karşıladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin dostları ve ortakları tarafından Erbil'e yapılan son saldırının açık ve oybirliğiyle kınanmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Başbakan, “Ortak bir hedefimiz var: tüm Irak halkları için istikrar ve güvenlik ve DAİŞ'e karşı savaşta zafer” ifadelerini kullandı.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin terörü her türlü şekilde yenmek için uluslararası müttefiklerimizle birlikte çalışma taahhüdünü yineliyorum.

Bu çabaları güçlendirmenin yolları konusunda arkadaşlarımıza danışmayı dört gözle bekliyorum.”

ABD VE 4 AVRUPA ÜLKESİNDEN ERBİL SALDIRISINA İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA

ABD, Fransa, Almanya İngiltere ve İtalya tarafından yapılan ortak açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırı kınandı.

Yayınlanan ortak açıklamada, “Biz Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD hükümetleri olarak 14 Nisan’da Kürdistan Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmada ve saldırının sorumlularının cezalandırılması için birlikte çalışma yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, “ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği noktasında aynı görüşteyiz. DAİŞ’e karşı savaş çabalarımızı vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.