Pentagon’dan Rusya’ya: Sınırdaki yığınağı geri çekin

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD yönetiminin Afganistan'dan sözleşmeli personelini çekip çekmeyeceği konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sözleşmelilerle ilgili durumu henüz bilmiyoruz” diyen Kirby “Ön planlamalar var. Açıkçası amaç tüm personelimizi çıkarmaktır. Sözleşmelilerin de buna dahil olduğuna dair tereddütlerim var ancak orada bazı sözleşmeli personele ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre Afganistan'da 6 bin 100 ABD vatandaşı sözleşmeli personel bulunuyor.

ÇEKİLME SIRASINDA AFGANİSTAN'DAKİ ASKER SAYISI ARTACAK

Kirby, 1 Mayıs'tan itibaren başlayacak çekilme sırasında Afganistan'daki asker sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Büyük bir kesinlikle konuşamam ancak kısa bir süre için bu muhtemeldir. Herkesi başkanın belirlediği tarihe kadar güvenli, düzenli ve planlı şekilde çekmemiz için Afganistan'a bazı ek kabiliyetler göndermek zorunda olacağız."

RUSYA'NIN KARADENİZ'DE BAZI SINIRLAMALAR GETİRMESİ

Kirby, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Azak Denizi, Kerç Boğazı ve Karadeniz'in bir kısmını ekim ayına kadar kapattığını duyurduğunun farkında olduklarını söyledi.

Rusya'nın geçmişte de Ukrayna gemilerine karşı saldırgan davrandığını ifade eden Kirby, "Rusya'ya bölgedeki gemileri taciz etmeyi bırakması ve Ukrayna sınırındaki yığınağını geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.