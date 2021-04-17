Irak’ta 8 bin kişi kayıp

HABER MERKEZİ

Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, şimdiye kadar kendilerine 8 bin kayıp başvurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Komisyon üyesi Zedan Xelef Etwani, Irak devlet ajansına yaptığı açıklamada, kayıplara ilgili çalışma yürüten uluslararası örgütlerle beraber çok sayıda inceleme yapıp rapor hazırladıklarını belirtti.

Etwani, raporların Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci’ye sunulduğunu söyledi.

Etwani, haklarında kayıp ihbarında bulunulan 8 bin 164 kişiden sadece 123’ü hakkında gözaltı kararı olduğunu kaydetti.

Irak’ın orta ve güney kesiminde sık sık kaçırılma olayları yaşanıyor.