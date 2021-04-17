60 yıllık Castro kardeşler dönemi sona eriyor
HABER MERKEZİ
89 yaşındaki Raul Castro, bugün başlayacak ve 3 gün sürecek Küba Komünist Partisi’nin (PCC) 8’inci kongresinin ardından Parti Sekreterliği görevini mevcut Devlet Başkanı 60 yaşındaki Miguel Diaz-Canel’e devredecek.
Diaz-Canel, PCC’nin üçüncü sekreteri olacak ve aynı zamanda devlet başkanlığı görevini yürütmeye devam edecek.
Böylece ülke siyasetinde 60 yıl sonra ilk kez, Castrolar yer almayacak.
89 yaşındaki Raul Castro, Fidel Castro'nun 2016 yılındaki ölümünün ardından liderliği devralmıştı.
Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirmişti.
Castro'nun göreve bırakmasıyla 1959 Küba Devrimi'nden sonra, genel sekreterlik görevi ilk kez Castro ailesi dışından birine devredildi.
Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı olan Castro, 19 Nisan 2018'de görevi Diaz-Canel'e devretmişti.