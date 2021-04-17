Doğu Kürdistan’da bir İran askeri öldürüldü

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Doğu Kürdistan merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre, dün Piranşar’ın Ziyuye köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (Pasdaran) mensup bir asker, aracı içinde uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Piranşar nüfusuna kayıtlı Osman Haci Huseyni isimli askerin, 17 yıldır Pasdaran’da görev yaptığı öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden askerin, Piranşar Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

Olaydan birkaç saat sonra, Doğu Kürdistanlı bir siyasi partiye yakınlığıyla bilinen Helokanî Zagros (Zagros Kartalları) isimli grup, saldırıyı üstlendi.