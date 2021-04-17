Bağdat saldırısını DAİŞ üstlendi

HABER MERKEZİ

Bağdat’ın Sadr bölgesine bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmişti.

Terör örgütü DAİŞ, söz konusu bombalı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hilafet askerlerinin bir müfrezesi Şii bir kalabalığı hedef alarak kentte bombalı araç park edip patlattı ve 20 kişiyi öldürdü veya yaraladı" dedi.

Ancak terör örgütünün bu açıklaması henüz doğrulanmadı.

K24 Bağdat muhabiri, patlamanın Sadr bölgesinde yaşandığını ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Irak medyası ise olayda en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

23 Ocak’ta Bağdat’ta meydana gelen canlı bomba saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.