Kerkük’te petrol kuyularına saldırı
KERKÜK (K24)
Kerkük’ün batısındaki Bay Hasan petrol sahasında 154 ve 159 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
K24’e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi, saldırıların dün gece saatlerinde yaşandığını söyledi. Patlama sonrası çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.
Yangının petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındığını kaydeden yetkili, büyük çapta maddi zararın yaşanmadığını ifade etti.
Saldırının, petrol üretimi ve gönderimine etki etmediği kaydedildi.