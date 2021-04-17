Politika

Rus istihbarat servisi, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı.

İddiaya ilişkin Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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