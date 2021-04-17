Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

Buna göre Kürdistan Bölgesi’nde 5 bin 658 yeni test yapılırken, 645 kişinin testi pozitif çıktı.

12 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 496 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 536 bin 720

Vaka: 138 bin 222

İyileşen: 116 bin 916

Tedavisi süren: 17 bin 437

Ölüm: 3 bin 869