Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
Buna göre Kürdistan Bölgesi’nde 5 bin 658 yeni test yapılırken, 645 kişinin testi pozitif çıktı.
12 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 496 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 536 bin 720
Vaka: 138 bin 222
İyileşen: 116 bin 916
Tedavisi süren: 17 bin 437
Ölüm: 3 bin 869