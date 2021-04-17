Afrin’de Kürtlere ait 40 bin dönüm araziye el konuldu

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Muhammed El Casim liderliğindeki Sultan Süleyman adlı silahlı grubun Afrin’de Araplaştırma politikalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, silahlı grubun Araplaştırma politikası neticesinde Afrin kentine bağlı Şiye ilçesinde Kürtlere ait 40 bin dönümlü tarım arazisine el koyduğu belirtildi.

Kürtlere baskı yapıldığını aktaran Afrin İnsan Hakları Örgütü, arazi sahiplerine zorla “bağış sözleşmesi” imzalatıldığına işaret etti.

“Bağış sözleşmesi”nin de ilçe meclisi kararı gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

Afrin'in 18 Mart 2018'de Türkiye’nin ve desteklediği silahlı gruplar tarafından işgal edilmesinden bu yana, şimdiye kadar yaklaşık olarak 7 bin kişi kaçırıldığı biliniyor.

Afrinli aktivistlere göre kaçırmalar; Afrinlilerin yerlerinden edilmesi ve bölgenin demografisinin değiştirilmesi için yapılıyor.

Ayrıca Kürtlere ait zeytin tarlaları başta olmak üzere binlerce dönüm araziye de silahlı gruplarca el konuldu.