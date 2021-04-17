Salih Müslim'in abisi Mustafa Müslim yaşamını yitirdi

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Antep’te yaşayan Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Müslim (81) geçtiğimiz hafta yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi zorlu geçen Müslim, 3 gün önce ise yoğun bakım ünitesinde alındı. Bugün sabah saatlerinde durumu kötüleşen Müslim, yapılan tedaviye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Eşi de aynı hastanede halen tedavi gören Müslim’in cenazesinin yapılan işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.