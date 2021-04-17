İran: Yeni bir mutabakat şekilleniyor

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Viyana'da nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün görüşüldüğü toplantıya katılan Arakçi, İran devlet televizyonuna gelinen aşamayla ilgili açıklamada bulundu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermediğini ve ciddi ihtilafların müzakerelerle azalması gerektiğini dile getiren Arakçi, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

3 ÜLKE İRAN’A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İran'ın hafta başında uranyum zenginleştirme seviyelerini nükleer silah kalitesi saflığının çok altında olacak şekilde yüzde 60'a çıkardığını duyurmasının ardından Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, “Zenginleştirilmiş uranyum üretimi, nükleer silah üretiminde önemli bir adım oluşturduğu için bu ciddi bir gelişmedir. İran'ın bu düzeyde zenginleştirmeye yönelik inandırıcı bir sivil ihtiyacı yok” denildi. Bildiride “Ayrıca, İran'ın Natanz nükleer tesisine 1000 ek santrifüj kurmayı planladığı ve bunun İran'ın zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde artıracağı haberi ile endişemizi ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

P5+1 ANLAŞMASI, YÜZDE 3,67'YE İZİN VERİYOR

İran, 2015 yılında P5+1 olarak bilinen ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya ile nükleer programı konusunda uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, uranyumu yalnızca yüzde 3,67 saflık seviyesine kadar zenginleştirmeye izin veriyor.