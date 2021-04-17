Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor

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Bundesliga’nın 29’uncu haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'a konuk oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 15 ve 37’nci dakikalarda 18 yaşındaki genç yıldız Jamal Musiala ile 24’üncü dakikada Maxim Choupo-Moting kaydetti.

Wolfsburg'un golleri ise, 35’inci dakikada Weghorst ve 54’üncü dakikada Maximilian Philipp'ten geldi.

Jamal Musiala attığı iki gol ve gösterdiği performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Robert Lewandowski'nin yokluğunda sorumluluk alan genç yıldız performansıyla maçın en iyi ismi oldu.

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, ligde sahaya çıktığı 29 karşılaşmada 21’inci galibiyetini aldı.

Puanını 68'e yükselten Bayern Münih, Leipzig'in 7 puan önünde zirvede yer aldı. Wolfsburg ise 54 puanla 3’üncü sırada bulunuyor.

Bayern Münih ligde gelecek hafta sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Wolfsburg ise deplasmanda Stuttgart'a konuk olacak.