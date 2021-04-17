ENKS’den DSG’ye: Saldırılar son bulsun

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı bir silahlı grubun Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) Girkê Legê kentindeki ofisine yönelik saldırısı sert bir dille kınandı.

Açıklamada “PYD’ye bağlı bir silahlı grup 16 Nisan’da KDP-S’nin ofisine saldırdı. Ofis çalışanlarının telefonları alınarak telefonlara dinleme cihazları yerleştirildikten sonra telefonlar teslim edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırıya sert tepki gösterilerek “Bu yapılan ahlaki olmadığı gibi, daha önce ENKS çalışanları ve bileşenlerine yönelik ihlallerin bir devamıdır” denildi.

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) çağrıda bulunan ENKS, şunları kaydetti:

“DSG, bu konuda verdiği sözleri yerine getirmeli ve saldırının failleri cezalandırılmalıdır. DSG bu saldırıların son bulması için rol üstlenmelidir.”

Rojava’da ENKS’nin ofis ve bürolarına yönelik birçok saldırı düzenlendi ve kapatıldı. Ancak ENKS ile Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasında Kürt diyaloğunun başlamasının ardından ENKS farklı bölgelerde birkaç ofisini açmıştı.

Geçtiğimiz yıl ABD’nin desteğiyle ENKS ile PYNK arasında başlayan ve bir süre sonra askıya alınan Kürt diyaloğunun yeniden başlaması bekleniyor.