‘Dünya ülkeleri Kürdistan Bölgesi’ne desteğini teyit etti ’

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz günlerde Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik İHA saldırısı sonra, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’nın yanı sıra, Arap Birliği devletleri de saldırıyı kınayarak, Kürdistan Bölgesi’nin yanında olduğunu teyit etti.

Uzmanlar, güçlü devletler ve Arap Birliği’nin Kürdistan Bölgesi’ni desteklediklerini ifade ederek, bunun önümüzdeki günlerde bir sonucunun olabileceğini belirtiyor.

K24’e konuşan Uluslararası İlişkiler uzmanı Saman Sorani, son saldırıdan sonra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Arap Birliği bazı ülkelerin desteğinin Kürdistan Bölgesi’nin bölgesel ve uluslararası düzeydeki güçlü konumunu ve akılcı politikasını ortaya koyduğunu söyledi.

Bu desteğin önemli bir sonucunun olabileceğini vurgulayan Sorani, şunları söyledi:

“Müttefiklerin terörle mücadele etmeleri Kürdistan Bölgesi’ne verdikleri desteği gösteriyor. Arap Birliği, Kürdistan Bölgesi’nin yanında olduğunu açıkladı. Bu, Kürdistan Bölgesi’nin politikasının doğru yolda olduğunu ve akılcı bir politika izlediğinin göstergesidir."

K24’e konuşan Ortadoğu uzmanı Sersam Xelil de, Uluslararası Koalisyon’un, Peşmerge Güçleri’nin Kürdistani bölgelere dönüşü dahil olmak üzere bu saldırıları sona erdirmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlenmişti.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırı, TNT yüklü bir İHA’yla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Dün akşam ABD, Fransa, Almanya İngiltere ve İtalya tarafından yapılan ortak açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırı kınandı.

Açıklamada ayrıca, “ABD ve koalisyon personeline ve tesislerine yapılan saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini tek bir sesle teyit ediyoruz ve DAİŞ ile mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da, Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıyı kınamıştı.