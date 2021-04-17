Spor

Chelsea, Manchester City’yi devirdi

Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, FA Cup’ta finale yükseldi.
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Chelsea, FA Cup'ta finale çıktı
Chelsea, FA Cup'ta finale çıktı
avrupa Chelsea Manchester City FA Cup

HABER MERKEZİ

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

FA Cup yarı final karşılaşmasında Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Werner'in asistinde golü bulan Ziyech takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, finale adını yazdıran taraf oldu.

Chelsea'nin finaldeki rakibi ise yarın oynanacak karşılaşma sonrasında belli olacak. Leicester City, saat 20: 30'da Southampton ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf finalde Chelsea'nin rakibi olacak.

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