Chelsea, Manchester City’yi devirdi

HABER MERKEZİ

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

FA Cup yarı final karşılaşmasında Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Werner'in asistinde golü bulan Ziyech takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, finale adını yazdıran taraf oldu.

Chelsea'nin finaldeki rakibi ise yarın oynanacak karşılaşma sonrasında belli olacak. Leicester City, saat 20: 30'da Southampton ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf finalde Chelsea'nin rakibi olacak.