Çekya 18 Rus diplomatı sınırdışı edecek

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Çekya Başbakanı Andrej Babiş, yaptığı açıklamada 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi.

Çek Başbakanın aktardıklarına göre söz konusu diplomatların Rusya Baş İstihbarat İdaresi GRU bünyesindeki 29155 ünitesi için çalıştığı öne sürülüyor.

Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınırdışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.

Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek ise son gelişmeleri, İngiltere'de eski ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenerek öldürülmeye teşebbüs edildiği olaya benzeterek, benzer durumla karşı karşıyayız dedi.

Rusya 2018'de yaşanan bu olayda parmağı olduğu iddialarını yalanlamış, aksini savunan Londra 300 kadar Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti.