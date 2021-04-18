DAİŞ Kerkük’te saldırdı!

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, dün gece Kerkük’ün Dakuk ilçesine bağlı Elbuşehab köyünde DAİŞ tarafından Irak ordusu ve Haşdi Şabi’ye düzen büyük bir saldırı düzenlendi.

Muhabirimiz, bu denli bir saldırının bölgede ilk kez düzenlendiğini kaydetti. Saldırıda en az 1 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

DAİŞ’lilerin ilk başta Elbuşehab köyüne 3 havan topu attığı ve karmaşadan faydalanarak örgüt üyelerinin köye sızmaya çalıştığı öğrenildi. Köye sızmayı başaran bir DAİŞ’linin, Iraklı askerler ve Haşdi Şabi milislerince arandığı aktarıldı.

Bir gece önce de Elbuşehab köyünde bir gözlem noktasına 6 havan topu atılmıştı.

DAİŞ’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.