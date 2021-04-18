Rus doktorlar: Navalny her an ölebilir

HABER MERKEZİ

The Guardian'da yer alan habere göre, doktorlar sırt ağrısı, el ve bacaklarında hissizlik gibi şikâyetleri karşısında gerekli tedaviyi görmediğini söyleyerek 31 Mart'ta açlık grevine giren Aleksey Navalny'nin durumunun ciddileştiğini söyledi.

Navalny'nin kişisel doktoru Anastasia Vasilveya ve üç doktor, hapishane yetkililerinden Navalny'yi görebilmek için acil izin istedi. Kardiyolog Yaroslav Ashikhmin, Facebook'tan yazdığı paylaşımda "Hastamız her an ölebilir" dedi. Doktor, Navalny'nin yüksek potasyum seviyelerine işaret etti ve yoğun bakıma alınması gerektiğini vurguladı.

Doktorlar, kandaki potasyum seviyesinin litrede 6.0 milimoldan yüksek olmasının acil müdahale gerektirdiğini, Navalny'de bu seviyenin 7.1'e çıktığını söyledi.

Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmyhs de durumun ciddiyetini "Aleksey ölüyor" mesajıyla aktardı.

Geçen hafta aralarında Jude Law, Benedict Cumberbatch, Vanessa Redgrave gibi isimlerin bulunduğu 70'ten fazla yazar, oyuncu, akademisyen Putin'e, Navalny'nin gerekli tedaviyi görmesi için çağrı yapan bir mesaj yayımlamıştı.

Navalny'nin ekibi, "modern Rusya'nın en büyük protestosuna" hazırlandıklarını söyledi. Eylemin tarihi henüz açıklanmadı.

Navalny, Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan dönmesiyle Moskova'da tutuklanmıştı.