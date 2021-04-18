K24 ÖZEL - DAİŞ isim değiştirerek geri mi dönüyor?

ERBİL (K24)

Irak’ta oluşan güvenlik boşluğundan yararlanan terör örgütü DAİŞ’in yeniden toparlandığı ve saldırılara başladığı belirtiliyor.

Son günlerde Bağdat’ta düzenlenen saldırılar, DAİŞ'in Irak’taki etkinliğinin yeniden artmakta olduğunu gösteren gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar örgütün isim değiştirerek, yeniden daha güçlü bir şekilde dönebileceğini, ABD’nin de askerilerini Irak’tan geri çekmeyeceğini savunuyor.

Örgüt, sadece bu yıl içerisinde hem başkent Bağdat’ta hem de çeşitli bölgelerde Irak ordusuna yönelik çok sayıda saldırı düzenledi.

DAİŞ, 23 Ocak’ta Bağdat’ta gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi de yaralanmıştı.

Örgütün son olarak, 16 Nisan’da Bağdat’ın Sadr bölgesinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Kürdistan Bölgesi daha önce DAİŞ’in saldırılarda bulunabileceği konusunda Bağdat yönetimini defalarca uyarmıştı.

ODAK DİREKTÖRÜ: DAİŞ MARKALAŞTI

K24’e değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu, Avrasya ve Asya Pasifik Platformu (ODAK) Direktörü Ali Semin, son zamanlarda DAİŞ’in Irak’ta gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, örgütün isim değiştirerek yeninden ortaya çıkabileceğini söyledi:

“Ben hep DAİŞ’in isim değiştirerek güçlü bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Örgüt organik yapısını değil, sadece çatısını değiştirdi. Söylemek gerekir ki DAİŞ, ‘DAİŞ’ adıyla markalaşmış. Mesela El Kaide Irak’ta sadece saldırı düzenliyordu ama herhangi bir yeri işgal etmiyordu. Ama DAİŞ toprak alıyordu. Sadece Musul’u 3 yıl yönetti. Ayrıca örgüt kendi içinde yeni gruplar türeyip Irak’ta yeni saldırılar yapabilir. 2017 yılında dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi çıktı DAİŞ’in bittiğini söyleyerek kendi zaferini ilan etti. Ama DAİŞ Irak’ta hiçbir zaman bitmedi ve sadece alan kaybetti ve gizlendi. Örgüt eskisi gibi güce sahip değil ama ideolojisi, teşkilatı ve ele geçirdiği şehirlerde uyuyan hücrelerini koruyor. Daha önce ‘Irak’ta El Kaide’nin lideri öldürüldü’ dediler, daha sonra DAİŞ ortaya çıktı. DAİŞ’in liderini Suriye’de öldürdüler ve örgütün bittiğini söylediler ama bitmedi. DAİŞ Irak’ta 4 yıl 3 ay hüküm sürdü. Ben Irak’ta terörizm üzerine çalıştığım için DAİŞ’in bitmediğini en başta biliyordum. DAİŞ son dönemlerde saldırılarını arttırdı. Bundan bir ay önce geniş bir saldırı yaptı, iki gün önce de yine Bağdat’ta saldırı düzenledi.”

‘ERBİL SALDIRISI HAŞDİ ŞABİ’YE YARADI’

15 Nisan’da 5 kişinin öldüğü 18 kişinin de yaralandığı DAİŞ’in üstlendiği Bağdat patlamasını Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik yapılan saldırı ile ilişkilendiren Semin, “Bağdat’taki son saldırının, amacı Erbil’e yapılan saldırının üstünü kapatmak için yapıldığını düşünüyorum. Bunun DAİŞ’in üstlenmesinden ziyade bunların arkasında kimlerin olduğu nasıl yapıldığı önemli. İkinci günde Bağdat’ta bir patlama oldu. Üstünü öyle örtbas etmek istiyorlar ki saldırının yapıldığı yer Şiilerin yaşadığı Sadr bölgesidir. Burada hedef şaşırtmak istiyorlar. Ben illa saldırıyı İran yaptı demiyorum ama saldırıların aynı zamana denk gelmesi manidar. Haşdi Şabi’nin başka bir grubu da yapmış olabilir. Bağdat saldırısı Haşdi Şabi’yi şimdilik hedef olmaktan kurtardığı için en çok onların işine yaradı. İran yanlısı bir örgüt olduğunu kendisi söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yakın gelecekte İran destekli Haşdi Şabi milislerine operasyonların olabileceğini düşündüğünü ifade eden ODAK Direktörü Semin şunları söyledi:

“Özellikle Erbil saldırısı ve Musul’da Türkiye’nin askeri üssüne yapılan son saldırılar İran destekli Haşdi Şabi’nin üzerine bir baskı oluşturacaktır. Erbil’e ikinci kez saldırı yapılıyor. Bu saldırıların sonu gelmeyecek gibi davranıldığı için Haşdi Şabi’ye bir operasyon yapılabilir. Ben Uluslararası Koalisyon’un Musul ve Sincar’da (Şengal) Haşdi Şabi ile ciddi mücadele edeceğini düşünüyorum. Çünkü Irak’ın en güvenli bölgesi Erbil’dir. Buranın huzurunun bozmasına izin vermezler, üstelik Erbil’e ilk defa drone (İHA) ile saldırı yapıldı, bu çok önemli.”

ERBİL VE BAŞİKA SALDIRILARI

Geçtiğimiz çarşamba günü, insansız hava aracıyla (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlenmişti.

Uluslararası Koalisyon üssünü hedef alındığı saldırıda can kaybı olmadığı, sadece bir binada maddi hasar meydana geldiği açıklanmıştı.

Ayrıca Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla eş zamanlı olarak Musul yakınlarındaki Başika bölgesindeki Türk askeri üssü 2 roketle hedef alınmış, saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, üs yakınındaki Gudad köyünde yaralananlar olmuştu.

‘BAĞDAT SALDIRILARI CİDDİYE ALMIYOR’

K24’e konuşan Amerikan-Kürt Araştırma Enstitüsü (AKRI) Başkanı Karox Xoşnaw, terör örgütü DAİŞ’in Irak’taki varlığı ve tehdidinin devam ettiğini, Bağdat hükümetinin bunu ciddiye almadığını söyledi:

“DAİŞ’in, eskisi gibi toprak alabilecek gücü kalmamış ama saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Koalisyon haberdar olmasa, örgüt Irak’ta daha büyük saldırılar gerçekleştirecek. Çünkü Irak güvenlik güçleri zayıf ve bu saldırıların önünde durma güçleri yok. DAİŞ, Irak’ta Sünnilerin olduğu bölgelerde halen aktif ve zaman zaman eylemler düzenliyor. Peşmerge Güçleri DAİŞ’i yakından takip diyor ve örgütün tehdidinin devam ettiğini biliyor. Koalisyon güçleri, ABD askerleri ve hatta NATO kuvvetleri de DAİŞ’e yönelik sıkı tedbir almış durumda. Çünkü örgüt onlar için de ciddi bir tehdit. Sadece Irak ordusuna bırakılırsa DAİŞ Kürdistani bölgelere dağılır. DAİŞ’e karşı stratejik bir plan yapılmazsa güvenlik boşluğundan faydalanıp etkisini arttırabilir. Kürdistan Bölgesi bu tehdidin farkında olduğu kadar Bağdat farkında değil ve ciddiye almıyor.”

ABD IRAK’TAN ÇEKİLECEK Mİ?

ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi konusuna da değinen Xoşnaw şunları belirtti:

“2014 yılında DAİŞ’e karşı ABD askerleri Bağdat hükümetinin isteği üzerine Irak’a geldi. Trump yönetimi döneminde 5 bin 200 ABD askeri Irak’ta bulunuyordu. Trump askerlerin yarısını geri çekme kararı aldı. Şu an 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor. Bundan 10 gün önce Washington ile Bağdat arasında yapılan görüşmede Peşmerge Güçleri’ne ve Irak ordusuna eğitim, teknik ve lojistik destek veren askerler kalacak ama savaşçı güçler geri çekilecek şeklinde bir karar alındığı konuşuluyor. Benim şahsi fikrim, ABD’nin Irak’tan askerlerini geri çekmeyeceği yönünde. Çünkü ABD Irak’ta çok kurban verdi. Sadece 5 bin askeri öldürüldü. 3 trilyon dolara yakın harcama yaptı. ABD İran için çekilmeyecektir. ABD askerini çekerse İran, Irak’ı tamamen kontrol eder.”