DAİŞ’in yıktığı Nebi Yunus Türbesi yenilenmeyi bekliyor

MUSUL (K24)

Musul’da bulunan Nebi Yunus Türbesi, terör örgütü DAİŞ’in kenti ele geçirdiği dönemde harabeye çevrilmesinin ardından 4 yıldır yenilenmeyi bekliyor.

K24’e konuşan Musullu yazar Abdulkerim Zennun, Yunus peygamberin türbesinin dini ve turistik bir mekan olduğunu, DAİŞ’in Musul’u işgalinden önce diğer illerden halkın gelip türbeyi ziyaret ettiğini söyledi.

DAİŞ’in türbeyi harabeye çevirdiğini kaydeden Zennun, türbenin yenileneceğine dair çok söz verildiğini ancak şimdiye kadar herhangi bir adımın atılmadığını ifade etti.

Musullu Kerrar Sacid isimli vatandaş ise, 4 yıldır Nebi Yunus Türbesi’nin yıkık halde durduğunu vurgulayarak, türbeye sık sık heyetlerin gelip gittiğini ve belediye görevlilerinin türbeyi temizlemediğini bildirdi.

Musul Kaymakamı Zuheyr el-Araci de K24’e yaptığı açıklamada, türbenin restorasyonu için Musul’daki yerel yönetimin Sünni Vakfı’na resmi yazı gönderdiğini söyledi.

El-Araci, “O dönem bazıları türbeyi yenilemek istiyordu ancak Sünni Vakfı bu işi üstlendi ve şimdiye kadar yenilemedi. Doğrusu Yunus peygamberin türbesinin bu halde olması ayıp” dedi.

DAİŞ, 2014 yılının temmuz ayında türbeyi patlatmıştı.