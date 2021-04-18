Bitcoin ve kripto paralarda sert düşüş

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Bitcoin ve Ethereum pazar günü yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, Litecoin ve Ripple yüzde 15'ten fazla geriledi. Dogecoin'de ise düşüş dünden bu yana yüzde 25'i geçti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Bitcoin bugün yüzde 10’a yakın düşüşle 55.900 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum yüzde 11’den fazla düşüşle 2.216 dolar seviyesine indi.

Altcoinlerde ise XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydederek 1.32 dolara gerilerken, Litecoin yüzde 17.53 düşüşle 262 dolar civarında işlem görüyor.

Ani düşüşün nedeni tam olarak belirli değil fakat ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı finansal kuruluşlara 'kripto para kullanarak para akladıkları' gerekçesiyle ceza uygulayacağına dair söylentiler düşüşte etkili oldu.

Dogecoin de son bir haftada değerini 5’e katladıktan sonra dünden bu yana yüzde 26 civarında değer kaybederek 0.26 dolara geriledi.