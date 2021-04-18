Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak

HABER MERKEZİ

Suriye Parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenlenmesine karar verdi.

Seçimlerde yer almak isteyenler, yarından başlayarak adaylıklarını açıklayabilecek.

Suriye Parlamentosu Sözcüsü Hammude Sabah, ülke dışında bulunan Suriye vatandaşlarının 20 Mayıs’ta elçiliklerde oy kullanabileceklerini söyledi.

Suriye’nin mevcut lideri Beşar Esad, 16 Temmuz 2014’te devlet başkanlığı görevine gelmişti. Ülkede 2012’de kabul edilen anayasaya göre Esad, yedi senelik yeni bir dönem için aday olabilecek.