ENKS Başkanı: PYNK engel çıkarıyor, ABD devreye girmeli

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ENKS Başkanı Siud Mela, Kürt Ulusal Partileri Birliği'nin (PYNK) Rojava’daki Kürt birliği görüşmelerinden önce engeller çıkardığını ve ABD’nin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

KDP-info’ya konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Siud Mela, PYNK’nin Rojava’daki müzakereler başlamadan engel çıkarmayı sürdürdüğünü kaydederek, “KDP-S ofisine yine saldırı gerçekleştirildi. ABD’nin devreye girip sorunu çözmesi gerekiyor” dedi.

“Batı Kürdistan’ın (Rojava) durumu her zaman kötüydü, daha da kötüleşiyor” diyen Mela, “Bizim de PYNK’yle ilişkilerimiz kötü, çünkü sürekli ofislerimize saldırı düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Girkê Legê’deki KDP-S ofisine yönelik saldırının ilişkilerin daha da bozulması anlamına geldiğini kaydeden ENKS Başkanı, “Müzakereler bu şekilde yürümez, durumun normale dönmesi lazım ve görüşmeler için zemin olması lazım” diye konuştu.

Mela sözlerini şöyle sürdürdü:

“PYNK görüşmeler için yardımcı olmuyor, ABD de sessiz kalıyor. Dolayısıyla ABD’nin devreye girip müzakerelere başlanması için durumu normalleştirmesi lazım. Şimdiye kadar hiçbir anlaşma yapılmadı.”

ENKS Genel Sekreterliği tarafından dün yapılan açıklamada, 16 Nisan’da PYD’ye bağlı bir grubun Suriye Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP-S) Girkê Legê ofisine saldırdığı bildirilmişti.