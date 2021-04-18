Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 7 bin 725 Covid-19 testi yapılırken, bin 74 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 536 kişi sağlığına kavuşurken, 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 544 bin 445 Covid-19 testi yapılırken, toplam 139 bin 296 vaka tespit edildi.
Şimdiye kadar 117 bin 452 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 876 kişi yaşamını yitirdi.
17 bin 968 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.