Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 725 Covid-19 testi yapılırken, bin 74 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 536 kişi sağlığına kavuşurken, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 544 bin 445 Covid-19 testi yapılırken, toplam 139 bin 296 vaka tespit edildi.

Şimdiye kadar 117 bin 452 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 876 kişi yaşamını yitirdi.

17 bin 968 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.