76 yaşındaki Fransız müzisyen bütün enstrümanları çalabiliyor

İSTANBUL (K24)

Birçok uluslararası ödülü bulunan 76 yaşındaki Fransız müzisyen Edward Harris bütün müzik enstrümanlarını çaldığı gibi, bir enstrümandan çeşitli sesler de çıkarabiliyor.

Yüzlerce eski enstrüman toplayan Harris, yeni neslin faydalanması için bir müzik müzesi açmayı hedefliyor.

5 yaşında armonikayla müzikle tanışan Harris, 76 yaşına ulaştığında bu tutkusunu bambaşka bir evreye taşımış oldu. Harris, armonikadan bile 4 bin farklı ses çıkarabiliyor.

K24’e konuşan Edward Harris, “4 yaşına girdiğimde bana doğum günümde hediye olarak ne istediğimi sordular. Ben de armonika istemiştim. Fakat annemle babam buna karşı çıktı. Daha sonra annemin saç tokalarıyla müzik sesleri çıkarmaya çalıştım. Bu şekilde müziğe başladım” dedi.

ABD’deyken 12 dakika içinde 24 enstrümandan ses çıkarmayı başaran Harris, dünya birinciliği elde etmiş.

Harris, “Mühendis atalarım, ilk demiryollarını yapmak için Fransa’da Türkiye’ye gelmişler. Ben de İstanbul’da büyüdüm. Buradaki bütün enstrümanlar dedelerimden kaldı” diyor.

Avrupa ve ABD’de de büyük konserler veren Harris, şimdilerde çocuklara ve gençlere müzik eğitimi veriyor:

“Paris, California ve Roma’daki konserlerim Birleşmiş Milletler tarafından başarılı bulundu ve dünya şampiyonu olarak seçildim. Okuma yazma bilmeyen çocuklardan bando orkestrası kurdum. Şimdi de gönüllü olarak müzik dersleri veriyorum. Güçlü bir müzik grubu kurmaya ve uluslararası festivallere katılmaya çalışıyorum.”