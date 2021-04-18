Başkan Barzani ABD’li yetkiliyle Rojava’yı görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Brownstein ile Suriye, Rojava’nın geleceği ve Rojava Kürtleri arasındaki müzakereleri görüştü.

Başkan Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein ile bir araya geldi.

Başkan Barzani’nin Selahaddin’deki ofisinde gerçekleşen görüşmede ABD’nin Erbil Başkonsolosu Rob Waller da hazır bulundu.

David Brownstein, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıyı kınayarak, Başkan Barzani’nin istikrarın korunmasındaki rolüne değindi.

Brownstein, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurguladı.

Terör tehlikesinin de gündeme geldiği görüşmede, terörle mücadele için tüm tarafların koordinasyon içerisinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede, Suriye’nin durumu ve Suriye’deki Kürtlerin geleceği de masaya yatırılırken, Rojavalı Kürt tarafların anlaşmaya varmasının ümit edildiği kaydedildi.