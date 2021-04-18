Başbakan ve ABD’li yetkiliden ‘Suriye’de Kürtlerin hakları garantiye alınsın’ vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein ile bir araya geldi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Rob Waller’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve Suriye’deki son gelişmeler ile DAİŞ tehdidine karşı Uluslararası Koalisyon’la ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Irak ve Suriye’nin bazı bölgelerinde artan DAİŞ saldırılarına dikkat çeken David Brownstein, Peşmerge Güçleri’ne desteğin öneminin altını çizdi.

Görüşmede Suriye’deki Kürtlerin geleceği de masaya yatırılırken, Başbakan ve ABD’li yetkili, Suriye’de Kürtlerin haklarının garantiye alınması gerektğini kaydetti.