Başbakan, Türkiye Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi sona eren Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Kürdistan Bölgesi ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi üzerinde durulan görüşmede, karşılıklı çıkarlar ve dengeli ilişkiler çerçevesinde ticari ilişkiler ile işbirliğinin arttırılmasına vurgu yapıldı.

Başbakan, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Büyükelçi Yıldız’a, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve kendisine gelecekteki görevlerinde başarılar diledi.