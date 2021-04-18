Kamışlo’daki ekmek krizi salgının yayılmasını hızlandırıyor

KAMIŞLO (K24)

Rojava’da son günlerde coronavirüs vakalarının artışıyla birlikte bölgede hizmet krizinin de baş gösterdiği belirtiliyor.

Vatandaşlar ekmek almak için uzun süre fırınların önünde sırada beklemesinin, salgının yayılmasına sebep olduğunu ifade ediliyor.

K24’e konuşan Kamışlo’dan Kasım Ahmed isimli vatandaş, sabah saat 08.00'den 11.00'e kadar fırının önünde ekmek almak için beklediğini, buna rağmen ekmek alamadığını söyledi.

İnsanlar, ekmek ve gaz krizinin çözümünü için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kamışlo’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen vatandaşlar, hizmet eksikliğinin halkın fırınların önünde toplanmasına yol açtığını, bunun da salgının daha hazlı yayılmasına sebep oluğunu dile getiriyor.

Rojava genelinde sokağa çıkama yasağı ilen edilmeden önce de ekmek ve gaz sıkıntısı yaşanıyordu.

Özerk Yönetim, çeşitli sebeplerden dolayı bazı fırınları kapatma kararı alınca, diğer fırınların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Rojava genelinde yasak ilan edilmesine rağmen, coronavirüsten dolayı her gün can kaybı ve vaka sayıları artıyor.