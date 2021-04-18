Başkan Barzani, Türkiye Büyükelçisi’yle ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, görev süresi sona eren Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile bir araya geldi.

Görev süresi sona eren Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Başkan Barzani’ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın da ele alındığı görüşmede taraflar, bölgede durumun normalleşmesi ve istikrarın sağlanması için anlaşmanın uygulanması gerektiğini kaydetti.