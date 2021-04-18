Covid-19: Irak’ta 33, İran’da 405 can kaybı

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Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 188 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 814 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 981’e, vaka sayısının 977 bin 175’e, sağlığına kavuşanların da 856 bin 532’ye çıktığı kaydedildi.

İRAN’DA SON 24 SAATTE 405 ÖLÜM

İran'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 405 artarak 66 bin 732'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıpları verilerini paylaştı.

Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 644 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 92'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 237 bin 89'a çıktığını aktaran Lari, 405 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 66 bin 732 olduğunu belirtti.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 766'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 785 bin 358'e ulaştığını ifade etti.