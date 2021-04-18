PSG puan farkını 1’e indirdi

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Fransa Ligue 1'in 33’üncü haftasında PSG, St. Etienne'i konuk etti.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada ilk gol 78'de Bouanga ile konuk ekipten geldi.

Kylian Mbappe rakibine 1 dakika sonra cevap verdi.

Maçın bitimine az bir zaman kala ev sahibi takım penaltı kazandı. Mbappe, 87'de penaltı vuruşunu gole çevirirken takımını da 2-1 öne geçirdi.

5 dakika duraklama eklenen maçta 90+2'de ceza sahası içinde seken topu Hamouma kaleye gönderdi ve skora tekrar denge geldi.

90+4'te korner kazanan PSG'de Angel Di Maria'nın ortası direkten döndü. Dönen topu Mauro Icardi tamamladı ve takımına galibiyeti getirdi.

Konuk ekip St. Etienne 39 puanda kaldı. PSG ise 69 puana ulaştı ve 70 puanlı Lille ile farkı 1'e indirdi.