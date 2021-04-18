ABD’den Rusya’ya: Navalny ölürse bunun sonuçları olacaktır

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CNN'e konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalny'nin durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif lider Navalnıy'nin bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'nin hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik" diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

AB’DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Navalny’nin sağlık durumundan endişe duyduklarını ifade etti.

Borrell, "Rus makamlarına Navalnıy'nin güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalny'nin cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur" ifadesini kullandı.

Navalny'nin serbest bırakılması için AB'nin çağrılarını yineleyen Borrell, Rus muhalifin tutukluluğunun Rusya'nın muhalefete, sivil topluma ve özgür seslere daha az alan tanımasının bir örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Borrell, konunun pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında tekrar ele alınacağını kaydetti.

Rusya'da doktorlar, hapishanedeki Aleksey Navalny'nin sağlık durumunun hızla kötüye gittiğini, "kalbinin her an durabileceğini" açıklamışlardı.