Türkiye’de Covid-19’la ilgili son veriler

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Türkiye Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Siirt, Van, Urfa ve Hakkari ise 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” ifadelerini kullandı.