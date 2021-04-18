DAİŞ’lilerin çocukları Rusya’ya teslim edildi

KAMIŞLO (K24)

K24 Kamışlo muhabiri, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova başkanlığında bir heyetin bugün Kamışlo'yu ziyaret ederek Özerk Yönetim yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi.

Muhabirimiz, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Ofisi Eşbaşkanı Abdülkerim Omar'ın 35'ten fazla DAİŞ mensubuna ait çocuğun Rus heyetine teslim ettiğini söyledi.

Toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuşan iki taraf da çocukların iade edilmesinin insani koşullar nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

BM’nin verilerine göre, şu anda Hol Kampı’nda 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ’in mensuplarının eşleri ve çocuklarından oluşuyor.

Haseke’de bulunan Hol Kampı Suriye’nin ve Rojava’nın en büyük kamplardan biri olarak biliniyor.

Kampta sık sık cinayetler işleniyor. Sadece bu yıl içerisinde 47 cinayet işlendi.

Önceki hafta Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi (Kobani) uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, DAİŞ mensubu olup örgüte katılan yabancı kişilerin kendi ülkesi tarafından geri almalarını istemişti.