Politika

Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ın Selahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
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Beled Askeri Hava Üssü
Beled Askeri Hava Üssü
Irak Irak alan Beled Askeri Hava Üssü roket saldırısı

ERBİL (K24)

K24 muhabirine bilgi veren bir kaynak, Irak’ın Selahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’ne 4 roket atıldığını belirtti.

2 roketin üssün içine iki roketin üssün dışına isabet ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre üsse yakın otellerde, o bölgedeki petrol şirketinin yemekhanesinde ve üssün havaalanında maddi hasar meydana geldi.

Resmi makamlar tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmazken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

4 Nisan’da Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmişti. Fırlatılan iki roketin üssün dışına düştüğü ve herhangi bir kayba yol açmadığı belirtildmişti.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon tarafından kullanılan üs, birçok kez saldırıların hedefi oldu.

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