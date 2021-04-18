Politika

Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı öldü

İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi
Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi
İran Muhammed Hüseyin Zade Hicazi Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı İran

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin yaptırım listesinde de yer alan General Hicazi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve Besic teşkilatında görevlerde bulunmuştu.

General Hicazi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ‘Lübnan sorumlusu’ olarak biliniyordu.

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