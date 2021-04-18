Politika

Başbakan: Mısır halkının acılarını paylaşıyorum

Başbakan Mesrur Barzani, Mısır’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili yayımladığı mesajda “Mısır halkının acılarını paylaşıyorum” dedi.
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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Mısır tren kazası taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Mısır'ın Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili Twitter hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Mısır’daki tren kazası haberini büyük bir üzüntüyle aldım” diyen Başbakan, “Kurbanların ailelerine, Mısır liderliğine ve halkına taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim bu zor zamanda sizinle” ifadelerini kullandı.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi hayatını kaybetmiş, 66 kişi yaralanmıştı.

 

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